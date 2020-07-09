إيطاليا: حجز سفينة (سي ووتش) إدارياً لمخالفات على متنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن تطبيق أمر وقف إداري ضد سفينة (سي ووتش3)، الراسية في ميناء إيمبيدوكلي التابع لمحافظة أغريجينتو.

وقالت المصادر ذاتها، إن “مفتشي قوات خفر السواحل أجروا أمس تفتيشاً على متن السفينة التابعة لمنظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية، للتحقق من الامتثال لقواعد سلامة الملاحة وحماية البيئة وأفراد الطاقم”.

وتابعت “لقد كشف التفتيش عن مخالفات فنية وتشغيلية عديدة، لا يمكنها أن تعرض للخطر سلامة الوحدة البحرية والطاقم فحسب، بل وذلك الأشخاص الذين يتم انتشالهم”، كما أن “هناك بعض الانتهاكات للوائح الخاصة بحماية البيئة البحرية أيضًا”.

ووفقا للمصادر الأمنية، فقد “أخضعت السفينة للحجز الإداري الذي سيستمر حتى يتم تصحيح المخالفات التي كشف التفتيش عنها، وبالنسبة لبعضها، يتطلب تدخل الدولة التي تحمل السفينة رايتها، والتي تتحمل مسؤولية امتثالها للاتفاقيات الدولية وللتشريعات الوطنية السارية”.

وبهذا الصدد، كتبت المنظمة الألمانية غير الحكومية على (تويتر)، أنه “مرة أخرى يتم استخدام هذه الأداة لإخفاء المحاولة السياسية المخزية لوقف نشاط الإغاثة”، وذلك “عن طريق ضرب المنظمات غير الحكومية دون تقديم بدائل لوجودها”.