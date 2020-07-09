وزيرة الداخلية الايطالية تحذر من توترات اجتماعية بسبب تداعيات ازمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذرت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي اليوم الخميس من “خريف ساخن” بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد على بعض شرائح المجتمع الايطالي.

وأشارت المسؤولة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الازمة، ولكنها قالت “الخطر لا يزال ملموسًا، وأرى منذ اليوم سلوكا عنيفا تجاه قوات الشرطة والذي يجب إدانته بشكل مطلق”

وقالت، في تصريح لاحدى قنوات التلفزة الايطالية، إن خطر التوترات الاجتماعية في الخريف “حقيقي لأنه في أيلول/سبتمبر – تشرين الأول/أكتوبر سنرى للأسف نتائج هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية الخطيرة. سنرى متاجر تغلق أبوابها ومواطنين لن تكن لديهم الفرصة لتلبية احتياجاتهم اليومية”.