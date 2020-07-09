ايطاليا: 12 وفاة جديدة بكورونا و229 اصابة خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصجة الايطالية مساء اليوم الخميس تسجيل 12 وفاة و229 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وتشكل هذه الارقام استقرارا، الى حد ما، في الحالات اليومية من حيث عدد الضحايا والوفيات مقارنة بالامس، حيث تم تسجيل 15 وفاة و193 اصابة.

وبالضحايا المعلنين اليوم يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 34 ألفا و926.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 13 ألفا و459، ما يعادل اجمالا 136 اصابة أقل مقارنة ببيانات أمس الاربعاء.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 193 ألفا و978، بعد أن تماثل 338 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي، للمصابين والموتى والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في الثلث الاخير من شباط/فبراير الماضي، الى 242 ألفا و363 .

المصابون بـ كوفيد-19 الذين يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات يبلغ عددهم 871 (بانخفاض مقارنة بالامس قدره 28 مريضا)، من بينهم 69 بغرف العناية المركزة