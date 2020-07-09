اتفاق بين ايطاليا والجزائر لاطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت ايطاليا الخميس عن اتفاق مع الجزائر للبدء، انطلاقا من أيلول/سبتمبر المقبل، في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين على ضفتي البحر الابيض المتوسط.

جاء ذلك في مذكرة صدرت في روما في أعقاب استقبال وزير الخارجية الايطالي لنظيره الجزائري صبري بوقادوم بمقر الوزارة (قصر فارنسينا)، حيث تقدم الاول في بداية اللقاء بالشكر للأخير على التضامن الذي أبدته الجزائر تجاه إيطاليا خلال ذروة تفشي وباء فيروس في بلاده.

كما جدد الوزيران التأكيد على “علاقة الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية التي توحد إيطاليا والجزائر”، وأكد دي مايو اهتمام إيطاليا بـ”تعميق الحوار السياسي” بين البلدين وبحث الوزيران في هذا الصدد مواعيد الاجتماعات الثنائية المهمة في المستقبل القريب، مثل القمة الحكومية الايطالية-الجزائرية الرابعة والحوار الاستراتيجي حول القضايا السياسية والأمنية ومنتدى الأعمال الإيطالي-الجزائري. وأكد دي مايو “استعداد إيطاليا لتعزيز التعاون مع السلطات الجزائرية في إدارة الهجرة غير النظامية”.