ناتو: تعاون بين مختلف الأطراف الدولية للتصدي للأخبار الكاذبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ضرورة أن يتعاون الحلف مع باقي الهيئات والأطراف الدولية لمواجهة تهديدات من نوع جديد.

جاء هذا الموقف أثناء مشاركة الجنرال ميرسيا جيوانا، في منتدى واشنطن للدفاع الذي نظمته بعثة الاتحاد في العاصمة الامريكية اليوم، والذي تم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وألمح المسؤول الأطلسي إلى أن التهديدات التي يواجهها الحلف وشركاءه تتمثل في الحملات المغرضة والمعلومات القادمة من الصين وأيضاً ايران.

وتابع يقول: “هم استخدموا وباء كوفيد-19 لنشر معلومات تزرع بذور الخلاف في المجتمعات الديمقراطية”.

واعتبر أن تعاون ناتو مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع والأمم المتحدة يعد أمراً اساسياً في الحفاظ على النظام العالمي التعددي والدفاع عن القيم الديمقراطية.