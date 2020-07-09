ايطاليا تحظر دخول اراضيها على مواطني 13 دولة، ثلاث منها عربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت ايطاليا مساء اليوم الخميس حظر دخول أراضيها على مواطني 13 دولة والمقيمين فيها، من بينها ثلاث عربية هي البحرين والكويت وسلطنة عمان، بسبب تفشي فيروس كورونا في هذه البلدان.

ووقع وزير الصحة، روبيرتو سبيرانتسا، بعد الاستماع إلى وزراء الخارجية والداخلية والنقل، مرسومًا ينص على حظر الدخول والعبور الى إيطاليا بحق كل من أقام أو عبر، في الأربعة عشر يومًا الماضية، البلدان التالية: أرمينيا، البحرين، بنغلاديش، البرازيل، البوسنة والهرسك، تشيلي، الكويت، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، عمان، بنما، بيرو، جمهورية الدومينيكان.

وأشار بيان لوزارة الصحة الى أنه “من أجل ضمان مستوى مناسب من الحماية الصحية، يتم تعليق الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة من وإلى البلدان المشار إليها أعلاه”.

وبعد التوقيع على المرسوم، نوه وزير الصحة الايطالي بأن “الوباء في أشد مراحله.على المستوى العالمي”، حيث “لا يمكننا إضاعة التضحيات التي قدمها الإيطاليون في هذه الأشهر”، وبالتالي “اخترنا أقصى درجات الحيطة”.