رئيس الوزراء الايطالي: لا تعديل وزاري في الافق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اجراء تعديل وزاري في الفريق الحكومي، بسبب ما تداول اعلاميا عن خلافات داخل القطبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم، حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي.

وفي اجابة على سؤال، خلال مقابلة أجرتها معه احدى قنوات التلفزة الاسبانية حول فرضية اجراء التعديل بعد انتخابات أيلول/سبتمبر المقبل الإقليمية، قال: “لا ، لا أرى تعديل وزاري في الأفق، أنا راضٍ عن فريق الوزراء الحالي”.

وأضاف رئيس الحكومة الايطالية “لقد اقررنا للتو مرسوما مهما للغاية لإيطاليا. مرسوم التبسيط الاداري، الذي يقلص البيروقراطية مما يسمح بتسريع الاستثمارات الحكومية. سنفتح العديد من مواقع الانشاءات. لقد حددنا حوالي 130 مشروعا استراتيجيًا نرغب في تنفيذهم بسرعة كبيرة، ولدينا خطة انتعاش ساهمت فيها كل القوى المجتمعية. نحن نعمل بتركيز لتحقيق ذلك….ولا أرى أي تعديلات وزارية في الأفق “.