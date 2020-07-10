وزير داخلية ليبيا يدعو لتوزيع واردات النفط بشكل متساوٍ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ دعا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الى أن يتم توزيع واردات النفط في البلاد بشكل متساوٍ.

هذا وقد إعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في وقت سابق اليوم، رفع “القوة القاهرة” عن صادراتها، على الرغم من استمرار وجود مشاكل فنية تسهم بتقليل معدلات الإنتاج، مبينة في بيان أن “الناقلة (كريتي باستيون) ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي (شمال).

وكتب باشاغا في تغريدة على مدونة (تويتر)، الجمعة، أن “النفط ملكية عامة، ويجب أن لا يكون مصدرا لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية”، وقال إن “النفط ملك لكل الليبيين، ويجب أن تدار عائداته بشفافية، وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وأن لا يكون مصدرا لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية”.

واضاف وزير الداخلية: “نرحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط، ونشكر جميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق ذلك”.

وكان موالون للجنرال خليفة حفتر، قد أغلقوا في 17 يناير/كانون الثاني الماضي ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولية. كما أغلقوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، مما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” فيها.