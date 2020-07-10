كونتي: مرسوم التبسيطات يجري على قدم وساق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن مرسوم التبسيطات يجري على قدم وساق، وأن أيطاليا بحاجة للجري.

وأضاف رئيس الحكومة في الاختبار العام لرفع بوابات (موزي)، وهي نظام للدفاع عن مدينة البندقية من ارتفاع منسوب المياه، أنه “بالنسبة لنا، فإن الشرعية أمر أساسي، حتى في الوقت الراهن، الذي نرسل فيه مرسوم التبسيطات للنشر في الجريدة الرسمية”، لأن “إيطاليا بحاجة إلى الجري”.

وخلص كونتي الى القول “يجب أن نتحلى بالشجاعة لنقول لأنفسنا أننا في حالة ركود خطير ويجب علينا أن نجري هرباً منها”، وأنه “للقيام بذلك يجب أن نسرّع الإجراءات ونعزز ضوابط الشرعية في الوقت نفسه”.