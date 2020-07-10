إيطاليا: اعتقال مواطنين أجنبيين بتهمة الإتجار بالبشر وممارسة التعذيب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – اعتقلت فرقة العلمليات المتنقلة التابعة لشرطة أغريجينتو (صقلية ـ جنوب)، مواطنَين أجنبيين (35 و31 عاما) لتورطهما بنشاط إجرامي يهدف لتسهيل الهجرة السرية، الاتجار بالبشر واختطاف اشخاص وتعذيبهم.

واضافت الشرطة في بيان الجمعة، أن “عملية الإعتقال تمت في سياق التحقيقات حول سلوكيات غير قانونية في أحد معسكرات الإحتجاز الليبية ضد العديد من المواطنين البنغاليين”.

هذا وقد طلبت المدعية العامة إيميليانا بوستو، بتنسيق من كبير المدعين في أغريجنتو لويجي باتروناجّو، من قاضي التحقيق أليساندرا فيلا، اقتناء المصادقة على الاعتقال والحجز الاحترازي في السجن”، حيث “تقدمت وزارة العدل بطلب المضي قدمًا في التحقيقات، التي سيتم إجراؤها أيضًا في سياق عابر للحدود الوطنية، ستجريها الآن مديرية مكافحة المافيا”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “في إطار عمليات الرسوّ العديدة لقوارب الهجرة على مدار الأسبوعين الماضيين، ألقت فرقة العلمليات المتنقلة في أغريجينتو القبض على ما مجموعه 20 مواطناً أجنبياً لدخولهم الى البلاد بطريقة غير مشروعة، والذين تقلدوا الأصفاد تنفيذا لعقوبات لم يتم تحديدها بعد”.