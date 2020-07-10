إيطاليا: 12 ضحية جديدة لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت النشرة الوطنية اليومية عن انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، إن اثنتي عشرة حالة وفاة جديدة وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت وزارة الصحة الإيطالية في معطياتها أنه “تم تسجيل 276 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19″، بينما “تماثل للشفاء 295 شخصاً”، بالإضافة إلى أن “أربع مقاطعات في البلاد بقيت دون أي إصابات في الـ24 ساعة الماضية”.

وجاء في بيانات وزارة الصحة، إدارات المقاطعات ومعهد الصحة العالي، المتوفرة على موقع الدفاع المدني، أن “العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ يقترب من 35 ألف حالة وفاة”، وهي “أكثر بـ12 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس”، وأن “مجمل عدد الوفيات قد بلغ 34,938 شخصًا”.

وذكر البيان أن “العدد الإجمالي لحالات العدوى في إيطاليا قد ارتفع إلى 242,639″، وأن “هناك في الوقت الحالي 13,428 شخصًا مصاباً بفيروس كورونا، وهم أقل بحاصل 31 شخصاً مقارنة بأمس”. كما “انخفض أيضًا عديد مرضى أقسام العناية المركزة الى 65 حالة”، وهم “أقل بـ4 أشخاص عن نشرة اليوم السابق”.

أما بالنسبة للشخاص الجدد الذين استقبلوا في المستشفيات لظهور الأعراض عليهم، فهم 844 شخصاً”، أي بمجموع 27 حالة أقل عن يوم أمس”. وأخيرًا “تم إجراء 47,953 تحليل كشف منذ أمس، 11505 منها في مقاطعة لومباردي، ليصبح المجموع الكلي 5,854,621 مسحة للحلق منذ بدء حالة الطوارئ”.