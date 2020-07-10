الداخلية الإيطالية: تلقينا أكثر من 93 ألف طلب تسوية أوضاع مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنها تلقت أكثر من 93 ألف طلب لتسوية أوضاع مهاجرين.

وذكر بيان للداخلية، الجمعة أنه “تم تقديم ما يقرب المائة ألف طلب تسوية إلى الوزارة منذ الأول من حزيران/يونيو، وهو التاريخ الذي تم فيه بدء العمل بالإجراء”. وأنه “على وجه الخصوص، تم إيداع 93,371 طلبًا، منها 11,697 للعمل كأجراء و 81,674 للعمل المنزلي”.

وأضافت مذكر الوزارة أنه “تم استكمال 11,021 طلبًا، كما ورد 4386 طلباً آخر من القناة الخاصة بالتقديم والتي يديرها مكتب البريد، وقد تم توضيح المعطيات من قبل رئيس قسم الحريات المدنية والهجرة في الوزارة ميكيلي دي باري، خلال تداول بالفيديو في اجتماع بوزارة الداخلية برئاسة هذا الأخير، نائب وزير الداخلية ماتيو موري، وزيرة السياسات الزراعية والغذائية والغابات تيريزا بيلانوفا”.

وقد سلط نائب الوزير موري الضوء على “الإشارة الإيجابية القادمة من نتائج عمليات التسوية” بعد أكثر من شهر من انتهاء فترة تقديم الطلبات. حيث “يُظهر آلاف الأشخاص المشمولين بالأمر حتى الآن، أنه تدخل ضروري وملزم”. ورأى أن “من الضروري الاستمرار في المسار الذي تم سلكه، وأن هناك حاجة لأبطال الشركات العاملة في الصف الأمامي في القطاعات المعنية”.

وأشار موري الى أن “هذا أمر ضروري ليس فقط لتوفير المعلومات وتسهيل عملية تسجيل العمل”، بل “ولمنع الاحتيال ومحاولات الاستغلال من قبل أطراف تطلب المال مقابل التسوية أيضًا”.

وخلص المسؤول الأمني الى القول إن “قضية المعلومات الصحيحة حاسمة”، لكن “ما نزال في الوقت المناسب لزيادة قيمة هذه المبادرة”.