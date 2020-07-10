كورونا يقيد الدخول إلى كنيسة القيامة بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – فرض الانتشار الحاد لفيروس كورونا تقييد الدخول إلى كنيسة القيامة بمدينة القدس لتقتصر على 19 شخصا فقط من المشاركين بالصلوات.

وأغلقت الكنيسة أبوابها أمام الزوار بدءا من اليوم الجمعة.

وأعلن مسؤول الإعلام في مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار إنه “لا يمكن زيارة الكنيسة بصورة حرة وإنما بالأساس للمشاركين في الصلوات التي يحييها الرهبان داخل الكنيسة”.

وقال أبو نصار في بيان “انصح من يرغب زيارة الكنيسة في هذه الفترة تنسيق ذلك مع الرهبان هناك لان عدد المصلين في كل صلاة محدود لـ19 شخص فقط”.

وأضاف أبو نصار”بخصوص الاماكن المقدسة الاخرى، فان تلك التي تديرها “حراسة الاراضي المقدسة ” ستكون مفتوحة مع اقتصار التواجد على 19 شخص فقط”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل انتشارا حادا لفيروس كورونا يبلغ عدة مئات يوميا.