برلماني إيطالي: “نزعة ظلامية إسلامية” ضد آيا صوفيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن هناك “نزعة ظلامية إسلامية” ضد آيا صوفيا، وذلك “في إطار استفزاز خطير آخر من قبل تركيا أردوغان”.

وأضاف رئيس كتلة حزب أخوة إيطاليا المعارض ومسؤول الشؤون الخارجية للحزب كارلو فيدانتسا في تصريحات الجمعة، أن “قرار مجلس الدولة التركي بالسماح بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد هو مشتق آخر للظلامية الإسلامية التركية، على الرغم من الاتفاقيات الدولية والحوار بين الحضارات الذي كانت آيا صوفيا تمثله دائمًا”.

واشار فيدانتسا الى أن “كل هذا يحدث على الرغم من النداء من قبل المفوضية الأوروبية بعدم المضي في هذا الاتجاه، والذي نشاطره”. واختتم بالقول “نتساءل عما يجب يحدث بعد لكي يسحب الاتحاد الأوروبي مرة واحدة وإلى الأبد تركيا من وضع المرشح للانضمام والتمويل السخي المترتب عليه”.