كاهن إيطالي: المراسيم الأمنية تطفح بالعنصرية ويجب تعليقها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب كاهن إيطالي بوقف العمل بالمرسومين الأمنيين لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، كونهما يطفحان بالعنصرية.

هذا وقد نزل الكاهن اليسوعي، عالم اللاهوت والخبير السياسي، الأب بارتولوميو سورجي الى الساحة مطالباً بإلغاء المراسيم الأمنية، مذكراً بهذا الصدد، بالتوجيهات الرسمية التي طرحها رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، ومن قبل اللجنة الإستشارية المختصة بشؤون الهجرة أيضاً.

وأشار الكاهن اليسوعي في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى أن “المراسيم الأمنية مشبعة بثقافة عنصرية، وهي خاطئة في حد ذاتها”، على حد قول الرئيس ماتّاريلا.

وخلص الأب سورجي مستشهدا بقول اللجنة الإستشارية أيضاً، والتي أكدت أنهما “غير معقولة، غير منطقية كما أنها تخالف الدستور”.