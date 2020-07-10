كاهن إيطالي: القرار التركي بشأن آيا صوفيا خطير رمزياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى كاهن إيطالي أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد أمر “خطير رمزياً”، وأن اللحظة التاريخية التي يتم فيها أتخاذ هذا القرار “مقلقة”، كونه “في لحظة ارتباك وقيود عامة في ظل حالة طوارئ فيروس كورونا”.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، ذكر الأب ألبرتو أمبروزيو، المتخصص بالتصوف الإسلامي والإسلام في تركيا، والذي أمضى أكثر من 10 سنوات بين الرهبان الدومينيكان في اسطنبول، أن “تركيا بلد ذات عدد قليل جدًا من المسيحيين في الواقع، وبالتالي لم يتخذ القرار لمعاقبة المسيحيين”، مبينا “كيف أن هذا القرار يمثل الموت النهائي للعلمانية في تركيا”.

أما عن حقيقة أن القرار يُقرأ في بعض أجزائه على أنه انتصار إسلامي عظيم، فقد لفت الراهب الدومينيكي أنه “في الواقع انتصار نسبي، في فترة كشف فيها الوباء أن الأديان لا تستطيع أن تفعل الكثير”. ولاحظ أنه مرة أخرى “نواجه استجابة من أشخاص يستخدمون الذكاء بشكل سيئ”. واختتم بالقول إنه “على هذا المنوال، سيكون للديكتاتوريين الحرية في ممارسة كل جنونهم”.