صحيفة ايطالية: مساع امريكية لتحييد منطقة الهلال النفطي عن النزاع المسلح في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت صحيفة ايطالية عن مساع أمريكية لتحييد منطقة الهلال النفطي في ليبيا عن النزاع المسلح الدائر هناك

ووفق صحيفة (لاستامبا)، فإن الادارة الامريكية تسعى لنزع السلاح في منطقة الهلال النفطي من أجل استئناف عمليات الانتاج والتصدير بعد اغلاق قوات الجنرال خليفة حفتر للمنشآت النفطية في 18 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر من طرابلس، الى أن حكومة الوفاق الوطني تدرس هذه الفرضية، بينما هناك مخاوف من الجنرال حفتر بفقدان السيطرة على المنطقة.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الامريكية قد استنكرت نهاية الاسبوع الماضي “الجهود المدعومة من الخارج” التي “أعاقت المهمة الحيوية للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا”. وأشارت في مذكرة، الى أنه على الرغم من “هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز”.

وقالت “بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأمريكية أنّ الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة”. وأضافت “إنّ غارات مرتزقة فاجنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية في 11 تموز/يوليو، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر”