بطريرك الكلدان: قرار تركيا بشأن آيا صوفيا ضد التسامح بين الأديان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال بطريرك بابل على الكلدان لويس روفائيل الأول ساكو إن آيا صوفيا في اسطنبول “رمز للتعايش الإسلامي المسيحي. إنها قصة كنيسة أصبحت مسجداً، وحتى اليوم متحف للجميع. هذا القرار يتعارض مع التسامح بين الأديان بينما من الضروري السعي إلى الحوار لنشر التسامح والتعايش بين الأديان المختلفة”.

وشجب البطريرك الكلداني قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، قائلا في تصريحات لوكالة (آسيا نيوز) الفاتيكانية، إنه “في زمن انتشار فيروس كورونا الذي نعيشه، يحتاج العالم إلى التضامن البشري لمواجهة الوباء، وليس مزيد من الصراعات والتوترات في منطقة يموت فيها العديد من الأشخاص كل يوم”.

واعترف ساكو بأن “قرار أتاتورك كان شجاعًا في ذلك الوقت”، لأنه “بعد الإبادة الجماعية للأرمن كانت إشارة قوية بهدف التعايش السلمي والحفاظ على التراث المشترك للمسيحيين والمسلمين”.

وتابع رأس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم: “إنه أمر خطير أن الرئيس التركي لم يأخذ بالإعتبار احترام مشاعر ملياري مسيحي في العالم، متناسيًا ما فعلوه للمسلمين”، واختتم مبينا أن “تخصيص مكان كان كنيسة، للصلاة الإسلامية فقط، فعل فادح”.