الاتحاد الأوروبي يدين القرار التركي تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن إدانتهم للتوجه التركي العمل على تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

جاء هذا الموقف على لسان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول التكتل الموحد.

وقال بوريل: “نرى أن هذا التصرف يعزز الانقسام وينسف الثقة والحوار بين الأطراف المختلفة”.

ودعا بوريل باسم وزراء خارجية أوروبا أنقرة على العدول عن قرار والحفاظ على هذا المعلم الأثري.

يأتي الموقف من قضية آيا صوفيا في اطار المناقشة المكثفة التي أجراها الوزراء اليوم حول علاقتهم مع تركيا والتي تعاني من تدهور لا مثيل له.

وتضمنت مناقشة الملف التركي علاقة أنقرة بالتصعيد في ليبيا واستمرار انتهاكها قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لاحد طرفي الصراع المسلح، وكذلك عمليات التنقيب غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.