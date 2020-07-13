إينيل الإيطالية تطلق مشروع “مساحات طاقة جديدة” لتصميم محطات مستقبلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مجموعة (إينيل) الإيطالية عن إطلاق مشروع “مساحات جديدة للطاقة”، واعداد مسابقات لتصميم محطات مستقبلية.

وذكرت (إينيل) في بيان الاثنين، أن هدفها هو “إقامة محطات توليد الطاقة المندمجة بشكل متزايد في الطبيعة والانفتاح على التعاون مع الأقاليم”، مبينة أن “الالتزام بنقل الطاقة، يُثريه تحدٍ جديدٍ، من خلال مشروع: مساحات الطاقة الجديدة”، والتي “تشتمل على أربع مسابقات لتصميم محطات توليد طاقة حديثة وفعالة، واللازمة لإيقاف تشغيل محطات التوليد بالفحم”.

وذكر البيان أن “الهدف يكمن في إنشاء محطات توليد تتعايش فيها مصادر متجددة، كالطاقة الشمسية، البطاريات المستخدمة لتخزين الطاقة، والمولدات الغازية معًا”، والتي “تتكامل بشكل متزايد مع البيئة المحيطة، وذلك بفضل مشاريع تقلل من تأثيرها على الطبيعة وترسم فكرة جديدة لمحطة الطاقة”، كما أنها “توفر مساحات متاحة للمجتمعات المحلية”.

وقالت الشركة الطاقية إنه “يُطلب من المشاركين تقديم أفكار المشاريع التي تحترم مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري، من خلال إعادة استخدام الهياكل القائمة، والتي يمكن تكييفها مع مراحل التحويل المختلفة للمحطات”.

وعلق مدير توليد الطاقة العالمية والرئيس التنفيذي لشركة (إينيل غرين باور) أنطونيو كاميسكرا، قائلا: “نطلب مساهمة مهندسين معماريين ومصممين لتحقيق ما نود أن يصبح أيقونات لنقل الطاقة”.

وتابع “نحن نواصل السير على الطريق نحو رؤية جديدة للطاقة، منفتحة على الأقاليم، لصالح المجتمعات المحلية والتي تحترم مبادئ الاقتصاد الدائري، مع أنظمة متكاملة تمامًا مع البيئة المحيطة بها”، واختتم بالقول إنه “مع هذه المسابقات، نشرك قبل كل شيء المواهب الشابة التي ترغب بالمساهمة بمستقبل الطاقة المستدامة للبلاد”.