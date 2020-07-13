ايطاليا: 13 حالة وفاة و169 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الاثنين تسجيل 13 وفاة و169 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وبالضحايا المعلنين اليوم يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 34 ألفا و967.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 13 ألفا و157.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 195 ألفا و106، بعد أن تماثل 178 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي، للحالات النشطة والموتى والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في الثلث الاخير من شباط/فبراير الماضي، الى 243 ألفا و230