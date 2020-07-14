رئيس النواب الليبي: سأدعو ايطاليا لدعم وقف اطلاق النار والحل السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح أنه ينتظر الدعم من السلطات الايطالية من أجل حل الازمة في بلاده ووقف اطلاق النار، مؤكدا وجود “شراكة حقيقية” مع روما وعن دور منتظر منها في “مشاريع اعادة الاعمار”.

وقال صالح، في مقابلة خاصة مع مجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، قبل ساعات من لقاءات مهمة في روما تجمعه بكل من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب، “انتظر الدعم من أجل حل الازمة وحث بعثة الامم المتحدة على الاسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ومجلس رئاسي كل اقليم يسمى من يمثله في هذا المجلس”.

كما أشار صالح الى أنه، بناء على مبادرته السياسية التي أعلنها في وقت سابق، أن من مهام المجلس “تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة”.

ولفت رئيس مجلس النواب، الذي وصل الى روما استجابة لدعوة من وزير الخارجية دي مايو، الى المطالبة بوقف اطلاق النار كي “لا تكون ليبيا مسرحا للعمليات العسكرية، تلحق الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية الليبية”، محذرا من أن عدم الالتزام بوقف اطلاق النار سيقود الى “حرب طاحنة في ليبيا لا يعلم نتيجتها الا الله”، وقال إن “الحرب شر لا يريده أحد”.