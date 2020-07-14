عقيلة صالح: شعب ليبيا يطالب بضمانات توزيع عادل لثروة النفط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح أنه سيؤكد ايضا خلال اجتماعاته في روما على ضرورة “التوزيع العادل لثروة الليبيين الناتجة عن النفط والغاز بين كل الليبيين”، وتوفير “ضمانات للشعب الليبي” بهذا الصدد.

ونفى صالح في مقابلة مع مجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، مسؤولية “الجيش الوطني الليبي” في اغلاق آبار النفط. وقال إن “الجيش مكلف من الشعب بحراسة المرافق النفطية”، وعائدات النفط “تسيطر عليها الآن حكومة السراج، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة وايضا حكومة تركيا”، مطالبا بـ”تفكيك الميليشيات في طرابلس ودمجها في الاعمال المدنية والعسكرية، كل حسب اختصاصاته”.

وبشأن مخاطر اشتعال حرب اقليمية بسبب النزاع الراهن، قال “لا اعتقد أن لأحد مصلحة في قيام الحرب في ليبيا. الكل يبحث عن مصلحته في ليبيا نحن نضمن تحقيق المصالح المشروعة للجميع”.

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية، قال “نحن ننتظر أن تكون افضل”، مشيرا في هذا الصدد الى اتصال جرى مؤخرا من جانب السفير الامريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي تحدث عن “دعم الحل السياسي واعلان القاهرة وأكد على وقف اطلاق النار والحل السياسي وفق مخرجات برلين”.

وبشأن العلاقات مع “قائد الجيش الوطني” حفتر وما تردد مؤخرا عن اختلافات في الاراء، أكد صالح على أن “التواصل بيننا دائم”، وأردف “كما يقال الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية”، وهذا “من دلالات الصحة”، ألا أنه نوه بأن “الهدف المشترك يبقى حل الازمة واستقلال ليبيا وسلامة اراضيها وتحقيق الديمقراطية”.