منظمة إنسانية: فقدان الاتصال بـ57 شخصا على متن قارب في خطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت منظمة إنسانية إيطالية فقدان الاتصال مع 57 شخصا يواجون مخاطر على متن قارب يهيم في عرض البحر المتوسط.

وكتب مشروع (Alarm Phone) على منصة (تويتر)، الثلاثاء، أن “طائرة الكشف عن القوارب التي تحتاج للإنقاذ (مون بيرد) رصدت قارب آخر يواجه مخاطر”، متحدثة عن “57 شخصًا في خطر محيق في عرض البحر المتوسط”.

وأشار (Alarm Phone) الى أن “قوات خفر السواحل لم تكن متواجدة في المنطقة ولم تساعدهم”. وتساءل: “لماذا تُرك هؤلاء الأشخاص في خطر يهدد حيواتهم؟”. واختتم بالقول “لقد فقدنا الاتصال بهم، ويجب على خفر السواحل تنسيق عملية الإنقاذ الآن”.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.