عالم وبائيات إيطالي: مشكلة المهاجرين المصابين قائمة تتطلب تنظيماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم وبائيات إيطالي إن مشكلة المهاجرين المصابين بكوفيد 19 الوافدين الى البلاد قائمة، وهي تتطلب تنظيماً من جانبنا.

وفي تصريحات لصحيفة (إل ميسّاجّيرو) الثلاثاء، أضاف مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى ساكّو في ميلانو، ماسّيمو غاللي، أنه “كما أظهرت سفينة الرحلات البحرية السياحية (Diamond Princess)، وهي مختلفة تمامًا عن قارب ما يمكن العثور على متنه على مهاجرين مصابين، فإن إبقاء الناس هناك هو أفضل طريقة لانتشار العدوى بشكل ملحوظ”.

وذكّر غاللي بأن “حادثة تلك السفينة السياحية تسببت بإصابة أكثر من 700 شخص، وشهدت نسبة عدوى أساسية مخيفة من وجهة النظر هذه”. ولاحظ أن “من الواضح أن الإدارة الصحيحة تتمل بمحاولة إجراء فحوص الكشف قبل النزول من على متن السفينة، ومن ثم بالتأكيد إنزال الأشخاص المصابين”.

وتابع “أعتقد أن هذا هو الإجراء المتبع في الوقت الحالي. لكن لا يهم كثيرا محل إجراء الاختبارات”. في الواقع “نظرًا للوضع، يمكن إجراؤها بأمان على الشاطئ في موقع أكثر ملاءمة للسفينة، مقارنة بجمع الأشخاص على الشاطئ”، مبينا أنه “يمكن بالتأكيد تنظيم تباعد اجتماعي لا يمكن أن يكون متوفراً على متن إحدى سفن هذه المنظمات غير الحكومية أو على سفننا العسكرية أيضاً”.

وحول حقيقة أن الحصول على نتائج المسحات يستغرق وقتًا، أوضح عالم الوبائيات أنه، “نعم، يستغرق الأمر بالضرورة 12-24 ساعة”. لكن “من الضروري فصل الأشخاص الإيجابيين عن السلبيين، وعلى أي حال يجب عزلهم. يمكن إبقاءهم على متن السفينة، في انتظار نتيجة الاختبار الأول، إذا كان الأمر بيتعلق بمسحة محدودة. إنه أحد الخيارات”.

وخلص غاللي الى القول، “لكن الخيار الأفضل هو نقلهم إلى البر وحجرهم في هيكل يسمح بالانتظار بأمان، حيث يتم تطبيق تباعد معين حتى وصول نتيجة الاختبار الأول”.