فاوتشي يتوقع لقاحا لكوفيد-19 خلال عام أو عام ونصف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الدكتور انطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية لدى الحكومة الأمريكية عن قناعته بإمكانية إيجاد لقاح فعال ضد كوفيد-19 خلال عام أو عام ونصف.

جاء هذا الإعلان أثناء مشاركة فاوتشي في مؤتمر نظمته جامعة جورج تاون الأمريكية عبر الفيديو وتم تداول محتواه على نطاق واسع.

وقال فاوتشي أثناء المداخلة: “في هذه الأثناء، أنا أكثر تفاؤلاً بإمكانية الحصول على لقاح لا يوزع فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بل في مختلف أنحاء العالم”.

ويعتقد الطبيب الأمريكي أن توقيت إيجاد اللقاح سيكون قريباً نوعاً ما، فـ”عندما أقول قريب هذا يعني مدة تتراوح بين عام وعام ونصف”، على حد تعبيره

هذا وكانت عدة شركات تصنيع دواء قد أكدت، حسب فاوتشي، أن بإمكانها تحضير مليار جرعة من اللقاح.

في السياق نفسه، تقول منظمة الصحة العالمية أن هناك 23 لقاح لفيروس كورونا يجري العمل على تطويرها في مختلف أنحاء العالم حالياً.