الشرطة تعتقل 50 إسرائيليا خلال مظاهرات طالبت باستقالة نتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 50 إسرائيليا خلال احتجاجات شارك فيها المئات المطالبين باستقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقد تظاهر نحو ألفي إسرائيلي قبالة منزل رئيس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، وطالبوه بالاستقالة من منصبه بسبب توجيه لائحة اتهام بالفساد ضده.

ودعت إلى المظاهرة مجموعة (الاعلام السوداء) التي نظمت في الأسابيع الأخيرة سلسلة احتجاجات لمطالبة نتنياهو بالاستقالة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان “تم توقيف 50 مشتبهاً بشبهة الإخلال بالنظام العام ، وإلحاق الأضرار بالممتلكات والاعتداء على افراد الشرطة والصحفيين”.

واعلنت إنها ستقوم اليوم الأربعاء “بإحالة 8 مشتبهين الذين القي القبض عليهم خلال الاخلال بالنظام الى محكمة الصلح في القدس، وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد توقيف عدد من المشتبهين وإطلاق سراح اخرين تحت شروط مقيدة”.

وقالت إنها ” لن تسمح بالإعتداء على المواطنين وعلى افراد الشرطة والإعلاميين والممتلكات العامة، وستتصرف بحزم في مواجهة كل من يعبث بالنظام”.