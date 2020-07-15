دي مايو: قلق بالغ حيال التوترات بين أرمينيا وأذربيجان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – استعرض وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو ، في محادثة هاتفية مع نظيره الأذري، إلمار ممادياروف، التوترات الحالية بين أذربيجان وأرمينيا، فضلا عن العلاقات الاقتصادية الثنائية خاصة في قطاع الطاقة، والتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما، أخذ دي مايو علما باحاطة مامادياروف حول التوترات بين حدود الدولتين الجارتين في آسيا الوسطى، معربا عن “القلق البالغ بشأن مخاطر زعزعة الاستقرار في المنطقة”. وأضافت الخارجية الايطالية “تمشيا مع نداءات الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، شجع الوزير دي مايو كل مبادرة تدعم خفض التصعيد وتعزيزالحوار” بين البلدين

كما اعرب الوزيران عن “الارتياح لوضع العلاقات الثنائية بين البلدين”، وابدى كلاهما “الإرادة السياسية القوية لمواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية” واستعرضا فرص “الارتقاء بالتعاون الثنائي في قطاع الطاقة”.

وكان الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعرب قبل يومين عن “قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتبادل إطلاق النار، بما في ذلك بالأسلحة الثقيلة، على طول الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان”.