عريقات يطالب بضغط دولي على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى المرضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأربعاء، “مؤسسات المجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤولياتها لردع إسرائيل ومساءلتها وإلزامها بواجباتها كسلطة مُعتقلة بالإفراج عن جميع الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين امن قاربت محكوميته على الإنتهاء، قبل فوات الأوان”.

وجدد عريقات “مطلب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين بإرسال بعثة تحقيق ومراقبة للسجون الإسرائيلية ،والتحقيق في هذه الجرائم المتواصلة والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”، مؤكداً ان “فايروس كورونا لا يزال نشطاً ويوجد مئات الأسرى المرضى وذوي الحالات الصحية الصعبة التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفايروس”.

جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووزراء خارجية روسيا والصين والإتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

وشرح عريقات في رسالته بالتفصيل “خطورة الأوضاع داخل سجون الإحتلال في ظل تفشي فايروس كورونا ومنع مصلحة السجون من توفير المعقمات ومواد التنظيف، وأثر ذلك على حياة الأسرى وبشكل خاص 700 أسير مريض بمن فيهم 300 أسير يعانون أمراضاً مزمنة وبحاجة إلى علاج مستمر”.

كما شرح “وضع الأسير كمال أبو وعر (46 عاماً) مؤكداً أن هذه الرسالة تتمحور حول إصابته بالفايروس، وإلحاحية الإفراج عنه وعن زملائه قبل فوات الأوان”.

وأضاف عريقات: ” إن جريمة الإهمال الطبي المتعمد تتصدر خروقات سلطة الإحتلال لحقوق الأسرى، وهي تستدعي تحرككم الفوري وإجراءاتكم الفاعلة لضمان سلامة الأسرى وتوفير الحماية لهم قبل أن يفقد المزيد من أسرانا حياتهم داخل سجون الإحتلال”.