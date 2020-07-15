المفوضية تقترح اجراءات منسقة للتعامل مع موجة ثانية محتملة لكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قدمت المفوضية الأوروبية اليوم لائحة إجراءات يتعين على الدول الأعضاء اتخاذها من اجل التعامل مع موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

وتسعى المفوضية إلى مساعدة الدول على اتخاذ تدابير منسقة على المدى المتوسط لضمان تطويق بؤر كوفيد-19 التي قد تنشأ في بعض المناطق الأوروبية.

وتوصي بروكسل السلطات الصحية في الدول الأعضاء العمل على ضمان وجود احتياطيات استراتيجية من المعدات وأدوات الوقاية، حيث “تركز مقترحاتنا على توفير أدوات الكشف عن الإصابة وتعقب الأشخاص المخالطين والوقاية الشخصية”، وفق البيان الصادر بهذا الشأن اليوم.

ويشدد الجهاز التنفيذي الأوروبي على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للمجموعات الأكثر ضعفاً، محذرة من مغبة التضحية بجوانب أخرى من قطاع الصحة على حساب كوفيد-19.

ويريد الأوروبيون الحفاظ على سلاسة الحركة والسوق المشتركة حتى في حالة ظهور بؤر محلية للوباء.

كما تقترح المفوضية على الدول الأعضاء وضع آليات لإجراء اختبارات مقاومة لمعرفة ما إذا كانت نظمها الصحية قادرة على التعامل مع موجة ثانية خاصة مع حلول فصل الخريف، حيث تعود الأنفلونزا الموسمية للظهور.

في هذا السياق، تخشى المفوضية من أن تصل الدول الأعضاء إلى مواجهة مشكلة مضاعفة تتمثل في بقاء كوفيد 19 و الأنفلونزا الموسمية.