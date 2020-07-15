مسؤولان أوروبيان: تفادي الاغلاق الكامل حتى مع ظهور موجة ثانية لكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد كل من نائب المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، والمفوضة المكلفة شؤون الصحة ستيلا كرياكيدس، على ضرورة العمل لتفادي عودة الدول للاغلاق الكامل حتى في حال تسارع انتشار وباء كوفيد-19 مرة أخرى.

وكان المسؤولان الأوروبيان يتحدثان اليوم في مؤتمر صحفي مشترك عقداه في بروكسل لعرض توصيات جديدة للجهاز التنفيذي بشأن تطويق موجة ثانية من الوباء.

وترى بروكسل أن الأمر لا يتعلق هنا بالقضاء على الوباء، بل بالعمل على تطويق ما قد يظهر من بؤر محلية محدودة على المدى القريب والمتوسط، حيث “نريد تفادي التصرفات العشوائية وتعزيز قدرة الاقتصاد على المقاومة”، حسب شيناس.

واقر نائب رئيس المفوضية بأن توصيات بروكسل لم تجد ما يكفي من الصدى لدى عواصم الدول الأعضاء خاصة في بداية انتشار الوباء، مشدداً على أن الوعي المتدرج بأهمية التنسيق وحتمية التكامل قد ساهم في تفادي ما هو أسوأ.

أما مفوضة شؤون الصحة، فقد أكدت من جانبها، على أهمية العمل لتفادي توسع وباء كوفيد-19 في الخريف تزامناً مع عودة الأنفلونز الموسمية، ما سيضع البنى التحتية الأوروبية تحت وطأة ضغوط كبيرة.

وطالبت كرياكيدس الدول الأعضاء بالعمل على توعية الناس، خاصة الأكثر عرضة للخطر، بأهمية أخذ لقاحات الأنفلونزا الموسمية.

هذا وتركز توصيات المفوضية على ضرورة وضع اختيارات مقاومة لصالح النظم الصحية الأوروبية، تعزيز قدرات الدول على التعقب والوقاية وتأمين احتياطيات استراتيجية من المعدات والأدوية والعلاجات.

وتنطلق المفوضية من مبدأ الحفاظ على حرية الحركة داخل الاتحاد وعدم الإضرار أكثر بالاقتصاد الأوروبي.