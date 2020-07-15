ناشط إنساني إيطالي يتهم بلاده بـ”انتهاك” اتفاقية جنيف بشأن الهجرة 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – تساءل ناشط إنساني إيطالي إن “كانت وزيرة الداخلية (لوتشانا) لامورجيزي تدرك حقيقة أننا نمول عملية ترحيل جماعية للاجئين هاربين من الحرب؟ لتنتهك إيطاليا بذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف”.

جاء هذا التنديد على لسان لوكا كازاريني من منظمة (Mediterranea Saving Humans)، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الأبعاء، الذي أنهى اليوم مدة الحجر الصحي على سفينة (ماري يونيو) الراسية على بعد ميل بحري واحد عن ميناء أوغوستا الصقلي.

وواصل كازاريني، “هل يمكن للمرء الاستمرار بتمويل ترحيل جماعي حقيقي، كما حدث مع اليهود، في معسكرات الحشر؟”، الأمر الذي “أشار اليه البابا فرنسيس ورئيس أساقفة باليرمو المونسنيور كورّادو لوريفيتشي”، بينما “تنادي الوزيرة لامورجيزي بهذا الشيء باعتباره نجاحًا للحكومة”.

وخلص الناشط الإنساني مشيرا الى أن “سفينة (ماري يونيو) في مهمتها الأخيرة شهدت أربعة حالات إعادة لمهاجرين”، وهي “عمليات ترحيل حقيقية إلى ليبيا”.