أفريكوم: فاغنر تنتهك حظر توريد السلاح لليبيا وتعرض حياة المدنيين للخطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اتهمت القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) مجموعة (فاغنر) الروسية الخاصة بـ”زرع ألغام أرضية وعبوات ناسفة بدائية الصنع” بصورة “عشوائية” بين العاصمة الليبية طرابلس ومدينة سرت،

وقالت أفريكوم ان مجموعة (فاغنر) “المدعومة من دولة روسيا، تنتهك بذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة وتعرض حياة الليبيين الأبرياء للخطر”.

وتحدثت أفريكوم، في منشور على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت اعن “أدلة فوتغرافية تظهر تفخيخات متفجرة وألغام موضوعة بشكل عشوائي حول ضواحي طرابلس وصولاً إلى سرت منذ منتصف حزيران/يونيو” الماضي، مشيرة الى أنه ” تم تقييم هذه الأسلحة على أنها أدخلت إلى ليبيا من جانب مجموعة فاغنر”

ونقلت أفريكوم عن قائد عملياتها، الجنرال برادفورد غيرنغ القول: “تُظهر مجموعة واغنر التي ترعاها الدولة الروسية تجاهلًا تامًا لسلامة وأمن الليبيين، ملفتا الى “إن التكتيكات غير المسؤولة للمجموعة تطيل أمد الصراع وهي مسؤولة عن المعاناة التي لا داعي لها وموت المدنيين الأبرياء”. ورأى “إن روسيا لديها السلطة لوقفها، ولكن ليس الإرادة “.