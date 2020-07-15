احباط بالمفوضية بعد حكم قضائي بالغاء قرارها استعادة ضرائب مستحقة من شركة آبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه بصدد دراسة قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء غرامة مالية قدرها 13 مليار يورو سبق و فرضها على شركة آبل على خلفية استفادتها من امتيازات ضريبية “غير قانونية” في جمهورية ايرلندا.

جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن نائبة المفوضية الأوروبية ماغريت فيستاغر، أكدت فيه تصميم بروكسل على الاستمرار في العمل على ضمان معاملة ضريبية عادلة لجميع الشركات داخل وخارج الاتحاد.

ويتعلق الأمر هنا بقرار للمفوضية عام 2016 طالبت فيه شركة أبل العملاقة بدفع 13 مليار يورو بسبب امتيازات ضريبية في ايرلندا، “لم تستطع المفوضية اثبات وجود امتيازات انتقائية”، حسب القرار.

وأقرت المفوضية بحق الدول تقديم امتيازات مالية للشركات، الا أنها رأت أن “الأمر يجب أن يتم ضمن الأطر القانونية الأوروبية”، وفق البيان.

يذكر أن شركة آبل، حسب كلام فيستاغر قد جنت عام 2011 أرباحاً بقيمة 22 مليار دولار خضع منها 15 مليون فقط للضريبة.

واعتبرت المفوضية أن مساعدات الدولة والامتيازات التي تُعطى بشكل “غير قانوني” لكبرى الشركات تحرم الدول والأفراد من أموال هم بأمس الحاجة اليها خاصة في وقت الأزمات.

أما على الطرف المقابل، فقد عبرت وزارة المالية الايرلندية عن سعادتها بقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيرة إلى عدم وجود أي معاملة تفضيلية لآبل.

وقالت الوزارة في بيانها: “طبقنا على شركة آبل القواعد المعمول بها في البلاد وبالتالي لا محل لانتقاد المفوضية بوجود امتيازات تفضيلية أو انتقائية”.