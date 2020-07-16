مفوضية شؤون اللاجئين: عدم إقران المهاجرين الناجين بكوفيد19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) إن إنقاذ المهاجرين واجب، ودعت الى عدم إقران الناجين منهم بكوفيد19.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الخميس، أضاف رئيس المفوضية الأممية فيليبو غراندي، أن “الصورة الأخيرة التي نشرتها منظمة (سي ووتش) لتحطم قارب المهاجرين المأساوي الذي أثار مرة أخرى، حقيقة أن هناك جدلاً غير أخلاقي ومثير للاشمئزاز حول عمليات الإنقاذ في البحر”.

وقد علق المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، على صورة مهاجر قضى غرقاً وبقي عائما في البحر لأيام، والذي صورته المنظمة الألمانية المذكورة من الأعلى. وقال: “إن كل من يشكك بأن الإنقاذ واجب مطلق ينبغي تنظيمه، دعمه وتكثيفه يشترك بالمسؤولية عن هذه الأحداث الدرامية”.

وتابع: “في ظل أزمة كوفيد19، يتعين على الحكومات أن تدرك أن الحفاظ على حق اللجوء أمر حيوي مثل حماية الصحة”. وكرر أن “هناك مزيد ومزيد من الناس يفرون لأن الصراعات القديمة، كتلك الموجودة في أفغانستان أو الصومال أو سورية، تضاف إليها صراعات جديدة دائما”.

وكرر غراندي التأكيد على أن “إيطاليا تمكنت، على صعيد فيروس كورونا، من إدارة مسألة الهجرة بطريقة إنسانية”، فقد “اتبعت الحكومة سياسة استقبال 114 حالة كانت إيجابية وليست الآلاف”.

وأردف “من الخطأ الادعاء بأن المنظمات غير الحكومية هي سيارات أجرة للمهاجرين، فقد كانت في الواقع غائبة عن البحر المتوسط ​​في شهور الإغلاق، ومع ذلك إزداد عدد الوافدين”، وهذا “يُظهر أنه لا يوجد ارتباط بين عمليات الإنقاذ والوافدين، كما جادل البعض بشكل فعال”.

وخلص المفوض الأممي مطالباً بـ”وجوب عدم إعادة أي مهاجر يتم انقاذه في المياه الدولية، لأن الوضع الأمني ​​وحقوق الإنسان مقلقان حقًا”.