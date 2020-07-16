إيطاليا: اعتقال مهاجرَين عادا إلى البلاد بعد طردهما منها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – اعتقلت قوات الشرطة في أغريجينتو (صقلية) مواطنَين أجنبيين أقدما على العودة إلى البلاد بعد طردهم منها سابقاً.

وأضافت الشرطة أن “الأمر يتعلق بمهاجر حظي بمرسوم طرد صادر عن محافظ المدينة، مع حظر العودة للدخول إلى الأراضي الإيطالية ومنطقة شنغن بأسرها، وآخر تلقى قرار طرد صادر عن مدير شرطة أغريجينتو ، مع حظر للعودة إلى التراب الإيطالي ومنطقة شنغن”.

وذكرت الشرطة أنه “من ناحية أخرى، وتنفيذاً لأمر بالحجز الإحترازي السابق للمحاكمة في السجن، القي القبض على مواطنَين تونسيَين في لامبيدوزا في الأيام الأخيرة”، مبينة أن “الأول تنفيذاً لإجراء صادر عن محكمة مودينا، والثاني لأن عليه إمضاء فترة محكومية متراكمة لمدة تتجاوز الـ10 سنوات”.

وخلصت مصادر الشرطة الى القول إن “رجال فرقة العمليات المتنقلة اقتادت المواطنَين إلى السجن في أغريجنتو، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة”.