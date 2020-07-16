بلجيكا: أرتفاع حاد بعدد الإصابات اليومية بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجلت السلطات الصحية في بلجيكا 167 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو الرقم الأعلى الذي تم تسجيله على أساس يومي منذ عدة أسابيع.

في هذا الإطار، أشار تقرير صادر عن المركز الوطني لإدارة حالة الطوارئ الى أن الارتفاع المطرد بعدد الإصابات بكوفيد 19 بدأ يتبلور أكثر فأكثر في البلاد.

وأكد التقرير أن المعدل الوسطي للإصابات اليومية في الفترة ما بين 6-12 تموز/يوليو الحالي وصل إلى 99.7 إصابة مؤكدة يومياً، حيث “يشكل هذا ارتفاعاً نسبته 12% مقارنة بما كانت عليه الحال قبل شهر”، وفق النص.

وقد أدى كوفيد 19 إلى إصابة 63633 شخصاً في البلاد منذ شهر آذار/مارس الماضي.

إلى ذلك، لاحظ التقرير استمرار انخفاض أعداد الوفيات وكذلك أعداد المقبولين في المشافي للعلاج.

وقد تم تسجيل معدل وسطي قدره 4 وفيات يومياً للفترة ما بين 6-12 تموز/يوليو الحالي، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 9792 شخصاً.

أما عدد من يتم قبولهم للعلاج في المشافي، فمتوسطه 3 حالات يومياً للفترة القياسية نفسها.

يذكر أن رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، كانت أعلنت أمس عن تأجيل المرحلة الخامسة من إجراءات رفع الإغلاق التدريجي بسبب ارتفاع حالات الإصابة، محذرة المواطنين من مخاطر التراخي في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية.

ويقول الأطباء إن أغلب الإصابات المسجلة حديثاً تكثر بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20-60 عاماً.