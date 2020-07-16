وزارة الصحة الإيطالية: زيادة حالات العدوى المستوردة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزارة الصحة الإيطالية أنه “من الواضح أن هناك زيادة في الإصابات من قبل أولئك الذين يأتون من مناطق يكون فيها الفيروس أقل سيطرة عليه من بلادنا”.

وأضاف نائب وزير الصحة، بييرباولو سيليري في تصريحات إذاعية الخميس، أن “هناك حظراً للرحلات الجوية من ناحية”، كما أن “هناك من ناحية أخرى، عدد أكبر من تحاليل كشف العدوى، كما يحدث على سبيل المثال للمهاجرين الوافدين”. وأردف “نحن في مرحلة علينا أن نتجنب فيها العودة إلى حالة الطوارئ، ونحن نعمل بشكل جيد في هذا السياق”.

وتابع سيليري: “لنقل حالات العدوى المستوردة قد ارتفعت في إيطاليا”، مبينا أن “الصيف يساعدنا، هناك بالتأكيد عامل موسمي لدى الفيروس، لكن هذا لا يعني أن علينا ألا نستمر في توخي الحذر”.

أما بالنسبة للمخاوف المتعلقة بالمهاجرين، فقد رأى المسؤول المنتمي لحركة خمس نجوم، أن “هناك حاجة لأن نكون هادئين بشأن عمليات توزيع المهاجرين، التي تتم بأمان. أود أن أقول للمواطنين إنني أكثر سعادة عند العثور على مهاجر إيجابي وعزله، بدلاً من عدم العثور عليه لأنه أفلت من الضوابط”. واختتم بالقول إنه “لا يجب علينا أن نخاف من ذلك بالتأكيد”، في إشارة الى نقل المهاجرين دائماً.