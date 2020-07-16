رئيس أساقفة إيطاليا: لا مستقبل لنا بدون أطفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، إن “هناك بحق حديث عن إعادة التشغيل بعد المرحلة العصيبة لجائحة فيروس كورونا، لكن بدون أطفال، ليس لإيطاليا مستقبل”.

وفي مقابلة مع صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية، الخميس، أضاف الكاردينال باسّيتّي، بشأن بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) حول التراجع الملحوظ لعدد الولادات، أن “من المفترض أن هذا الاتجاه إذا استمر، فسيكون في بلدنا نصف السكان الحاليين خلال قرن من الزمن”.

وتابع “كمجتمع كنسي، علينا العودة لإعلان إنجيل الحياة بكل بساطة وفرح وبدون أدوات سياسية”، فـ”الكتاب المقدس يعلمنا أن ولادة الطفل نعمة دائمًا”. وأردف “ندرك أن تربية الصبي يمكن أن تكون متعبة، لكن الصعوبات لا تمتلك الكلمة الأخيرة”، بل “هناك حاجة للتجرؤ”، وبشكل خاص “عندما يتعلق الأمر بالحياة، أعظم هدية وهبنا إياها الرب”.

وأكد باسيتي أن “هناك اليوم مشكلة تنظيم سياسي اقتصادي بلا شك. انها ليست مسألة يمين أو يسار، فالجميع، بغض النظر عن الإنتماء الحزبي، مدعوون للتوافق حول تلبية احتياجات العائلات”.

وخلص رئيس أساقفة إيطاليا الى القول إنه “تم اقتراح بدل واحد للطفولة. لم يعد بإمكاننا المزاح أو إضاعة الوقت. فبلدنا ينخفض فيه الإنفاق الاجتماعي للعائلات كثيراً مقارنة بالمتوسط ​​الأوروبي”.