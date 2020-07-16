منظمة إنسانية: 65 مهاجراً على متن قارب يواجه صعوبات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبلغت منظمة إنسانية عن 65 شخصا على متن قارب، يواجه صعوبات في عرض البحر المتوسط ​​في منطقة مياه البحث والإنقاذ المالطية.

وكتب مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، أنه “أبلغنا عن نداء استغاثة أطلق صباح اليوم من قبل قارب يحمل 65 شخصًا يواجهون مخاطر في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وأشار المشروع الإنساني الى أنهم “أشخاص يفرون من الجحيم والتعذيب في ليبيا، أصيب محرك قاربهم بعطب، وهم يقولون إن امرأة فقدت الوعي وتحتاج إلى مساعدة عاجلة”. واختتم بالقول: “لقد نبهنا سلطات مالطا، لكنها لا ترد على الهاتف، وهؤلاء الأشخاص في عرض البحر منذ أكثر من 24 ساعة”.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone)، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.