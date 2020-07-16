المفوضية الاوروبية: نقيم قرار المحكمة بشأن شركة آبل قبل إقرار الخطوات القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر، بأن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيدرس قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن شركة آبل، قبل تحديد الخطوات القادمة.

وكانت فيستاغر تعلق، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل، على قرار المحكمة الذي قضى برد طلب المفوضية من شركة آبل دفع مبلغ 13 مليار يورو بسبب حصولها على معاملة تفضيلية من جمهورية ايرلندا.

وتابعت المسؤولة الأوروبية: “محاربة التفضيل الضريبي طريق طويل مليء بالعقبات”.

هذا وحرصت فيستاغر على التقليل من حجم الخسارة التي منيت بها المفوضية أمام المحكمة، مشيرة الى أن 10% فقط من حالات مساعدات الدولة والمعاملة الضريبية التفضيلية “المشبوهة”، يتم نظرها أمام المحكمة، فـ”بروكسل تربح ثلثي الشكاوى”، على حد قولها.

وشددت على تصميم المفوضية بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق العدالة الضريبية والزام كافة الشركات، بما فيها تلك التي تعمل في المجال الرقمي، لدفع ضرائبها بشكل عادل وفي الوقت المحدد.

وناشدت الدول لأعضاء في الاتحاد العمل على تطويع سياساتها الضريبية للقوانين الأوروبية، وقالت: “هذا أمر أقرته المحكمة في قرارها أمس وهو يؤيد وجهة النظر الأوروبية”.

في السياق نفسه، أكد مراقبون أن نجاح آبل في تفادي الغرامة يوم أمس يعبر بشكل أساسي عن فشل أوروبا.