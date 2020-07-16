يوروستات: انخفاض التبادل التجاري بين أوروبا والعالم بسبب كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مكتب الإحصائيات الأوروبية (يوروستات) أن معدلات التبادل التجاري بين دول الاتحاد، بما فيها منطقة اليورو، وبقية دول العالم قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً بسبب التدابير المتخذة للتعامل مع وباء كوفيد-19.

وتشير التقديرات الأولية أن حجم صادرات البضائع من منطقة اليورو إلى مختلف أنحاء العالم قد تراجع بنسبة 29.5% في شهر آيار/مايو 2020، حيث وصل إلى 143,3 مليار يورو، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، حيث سجل 203,4 مليار.

كما تأثرت الواردات من مختلف دول العالم نحو منطقة اليورو سلباً بالوباء، فقد انخفض حجمها بمقدار 26,7% في آيار/مايو 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت دول منطقة اليورو تستورد عام 2019 بضائع بقيمة 182,7 مليار يورو، لكن الرقم انخفض إلى 133,9 مليار بعد أزمة كوفيد-19.

وجاء في التقرير: ” لأرقام السابقة تعني أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو قد تراجع من 20,7 مليار لشهر آيار/مايو 2019 إلى 9,4 لنفس الفترة العام الماضي”.

هذا ولم تسلم حركة السلع فيما بين دول اليورو نفسها من تداعيات الجائحة، إذ سجلت انخفاضاً قدره 27,9% خلال آيار/مايو 2020 مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

أما بالنسبة لدول الاتحاد الـ27، فقد تراجع حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم بمقدار 29,7% فيما تراجع حجم الواردات بنسبة 26,2% خلال الفترة القياسية نفسها.

وسجل التبادل التجاري بين دول الاتحاد نفسها تراجعاً بمقدار 27,3%.