رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يستقبل في طرابلس وزيرة الداخلية الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس في طرابلس وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، التي تزور البلاد “في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين”.

ووفق المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، “بحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعددا من ملفات التعاون المشترك ومن أهمها ملف التعاون في مجال الأمن والذي يشمل بناء القدرات الأمنية، وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب”.

كما استعرض الاجتماع “الخطوات التمهيدية لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام من المناطق التي كانت تحت سيطرة المليشيات المعتدية”، كما تطرق الى “موضوع اغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين ومصدر دخلهم”، حسبما أفاد المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق.