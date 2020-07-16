دي مايو: قضية ريجيني أثرت بشدة على العلاقات مع مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن قضية مقتل الباحث الشاب جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016 أثرت سلبا على العلاقات الايطالية-المصرية، ولكنه جدد رفض سحب سفير بلاده كوسيلة ضغط مجدية للوصول الى الحقيقة.

وقال دي مايو، في افادة أمام اللجنة البرلمانية الايطالية الخاصة بالتحقيقات في وفاة ريجيني اليوم الخميس، “العلاقات مع مصر تتأثر بشدة بقضية ريجيني المأساوية التي لم يتم حلها”، فهي من حيث “النوعية والكثافة لا يمكن مقارنتها بتلك التي كانت في الماضي، ومن الواضح أنها أقل من إمكاناتها” الفعلية.

وأشار الى أن القمم والاجتماعات الثنائية بين إيطاليا ومصر أضحت “محدودة للغاية”، وكذلك “التعاون الاقتصادي مع من كان في السابق أحد شركائنا التجاريين في المنطقة انخفض”، كما يتضح هذا بـ”استمرار تجميد أنشطة مجلس الأعمال المشترك منذ 2017 رغم المطالبة المصرية” بتفعيله

وكانت اللجنة البرلمانية، التي استمعت مؤخرا الى افادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، قد أعلنت أنها ستستدعي بشأن القضية جميع الوزراء المعنيين ورؤساء الحكومات الذين تعاقبوا منذ عام 2016