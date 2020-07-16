الاتحاد الأوروبي يحدث لائحة الدول “الآمنة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نشر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم لائحة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أراضيه، بعد اغلاق استمر اشهراً اثر تفشي وباء كوفيد -19.

وتشمل اللائحة المحدثة مواطني كل من الجزائر، استراليا، كندا، جورجيا، اليابان، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، الأورغواي والصين شرط المعاملة بالمثل للبلد الأخير.

كما يعتبر مواطنو كل من أندورا، موناكو، سان ماريون والفاتيكان بمثابة مواطنين لدول داخل الاتحاد تنطبق عليهم التعليمات نفسها.

ويرتبط قرار المجلس هذا بعدة معايير تتعلق بالحالة الوبائية في البلد وقدرة السلطات لديه على احتواء الفيروس والتعامل مع المصابين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وذكر المجلس في بيانه أن هذه اللائحة خاضعة للتعديل كل أسبوعين.

وتعتبر اللائحة المذكورة بمثابة توصية للدول الأعضاء لا تتمتع بالصفة الإلزامية