وزير ايطالي: الدفاع الاوروبي المشترك هدفنا الاستراتيجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –شدد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني على أن “أفق دفاع أوروبي مشترك هو بالتأكيد هدف استراتيجي سعت إليه الحكومة الإيطالية دائمًا بقناعة والتزام”.

واشار الوزير، في افادة اليوم الخميس امام مجلس الشيوخ الايطالي الى أن مبادرات تعزيز الأمن المشترك ، وكذلك برامج الدعم ذات الصلة لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية “تمثل فرصة نود ، كبلد ، تشجيعها ونحن ملتزمون بالاستفادة منها إلى أقصى درجة”.

وبحسب غويريني ، فإن “الطوارئ الصحية-الاقتصادية الحالية والتطورات الجيوسياسية تأتي بمثابة تأكيد على أن الإدراك المشترك لنظام طموح للإدارة على المستوى الاوروبي أمرا ملحا للغاية “، ومن الممكن “تطويره أيضًا باستخدام جميع الإمكانيات التي توفرها المبادرات الموجودة بالفعل، بدءا من مبادرة التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)”، في مجالي الامن والدفاع الموقعة في عام 2017 بين 23 دولة أوروبية.