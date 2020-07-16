ايطاليا: اجمالي وفيات كورونا يتخطى الـ35 ألفا وتسجيل 230 اصابة جديدة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الخميس تسجيل 20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و230 اصابة بفيروس كورونا، بينما كانت اصابات الامس 162 .

ووفق بيانات وزارة الصحة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و17.

أما مجمل الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 12 ألفا و437.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 196 ألفا و246، بعد أن تماثل 230 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد التراكمي، وهو مجموع الحالات النشطة الحالية والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في الثلث الاخير من شباط/فبراير الماضي، الى 243 ألفا و736، بعد الـ230 اصابة جديدة المعلنة اليوم.