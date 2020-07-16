ايطاليا تضيف ثلاث دول الى قائمة الحظر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الصحة، روبيرتو سبيرانتسا اليوم الخميس، اضافة ثلاث دول، هي صربيا والجبل الأسود وكوسوفو ،الى قائمة البلدان التي يحظر على مواطنيها والمقيمين فيها من دخول الاراضي الايطالية، بسبب الحالة الوبائية لكوفيد-19 في تلك الدول.

وكان وزير الصحة قد وقع قبل اسبوع على مرسوم ينص على حظر الدخول والعبور الى إيطاليا بحق كل من أقام أو عبر، في غضون أربعة عشر يومًا، البلدان الـ13 التالية: أرمينيا، البحرين، بنغلاديش، البرازيل، البوسنة والهرسك، تشيلي، الكويت، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، عمان، بنما، بيرو، جمهورية الدومينيكان.

واعاد الوزير التأكيد اليوم على أن “الوباء في أقسى مراحله”، وبالتالي “نحتاج إلى أقصى درجات الحذر للدفاع عن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن” في التصدي للجائحة.