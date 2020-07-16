الداخلية الايطالية: تكثيف وتطوير علاقات التعاون بين روما وطرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أكدت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامبورجيزي، خلال اجتماعها مع مسؤولي حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، رغبة الحكومة الإيطالية في توطيد وتطوير العلاقات والتعاون المكثف بين البلدين مع استمرار تنفيذ برامج التعاون الحالية وفي مجال تدريب قوات الشرطة الليبية.

جاء ذلك في مذكرة صدرت في روما مساء الخميس في أعقاب اجتماع الوزيرة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس الوزراء فائز السراج، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزيري الداخلية فتحي باشاغا، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد طاهر سيالة.

ووفق المذكرة، استعرض الاجتماع المراحل الأولية لعودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا، فضلا عن القضايا المتعلقة بالسيطرة على تدفقات الهجرة، في ضوء نتائج اجتماع (تريستي) الاخير لوزراء الدول الاوروبية ودول الشمال الافريقي المطلة على البحر الابيض المتوسط، بمشاركة المفوضية وألمانيا الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الاوروبي، حيث أبدى المشاركون الأوروبيون والافارقة التزاما متبادلا في تكثيف العمل للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين.

في ذات السياق ، وعلى المستوى الثنائي، تم التأكيد في اجتماع طرابلس اليوم على الحاجة إلى إدارة مراقبة الحدود وتدفقات الهجرة غير النظامية، دائما مع احترام حقوق الانسان والحفاظ على الأرواح في البحر وفي البر.

كما نوهت الوزيرة الايطالية بضرورة تفعيل عمليات إجلاء المهاجرين الموجودين في المراكز التي تديرها الحكومة الليبية من خلال ممرات إنسانية ينظمها الاتحاد الأوروبي وتديرها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.