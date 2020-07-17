استمرار تفشي كورونا بفلسطين وإسرائيل رغم الاغلاقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القدس – واصل فيروس كورونا تفشيه الواسع في فلسطين وإسرائيل رغم قرار الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية فرض إغلاق وقيود على التجمعات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ارسلته لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة ،إنها سجلت 439 إصابة و6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالضفة الغربية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا دون تسجيل أي إصابات في غزة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة الكلي وصل الى 7334 فيما بلغ عدد حالات التعافي 1666 حالة في وقت بلغ إجمالي عدد الوفيات 55 حالة.

ويتضح من معطيات وزارة الصحة الفلسطينية أن محافظة الخليل تحتل المرتبة الأولى بعدد الإصابات تليها محافظة القدس ثم رام الله وجنين ونابلس وبيت لحم واريحا وقلقيلية وطوباس وسلفيت وطولكرم.

ومنذ مساء أمس تشهد محافظات الضفة الغربية إغلاقا شاملا يستمر صباح يوم الأحد.

ويشمل الاغلاق جميع مناحي الحياة باستثناء المخابر والصيدليات حيث تمنع الحركة بشكل كامل في الشوارع.

وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص 1819 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان وصل وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “بلغ عدد مرضى الكورونا في البلاد بينهم 387 وفيّات. ومن مجمل الإصابات هناك 213 وصفت حالتهم خطيرة و 58 مربوطين بجهاز التتفس الإصطناعي، و 20523 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 25636”.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، قبيل فجر اليوم، الجمعة، على توصيات وزارة الصحة بتقييد التجمهر بعشرة أشخاص في مكان مغلق وعشرين شخصا في مكان مفتوح، وإغلاق المطاعم ومعاهد اللياقة البدنية.

وتدخل القيود على التجمهر إلى حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

وقررت الحكومة الإسرائيلية أيضا إغلاق المجمعات التجارية، الحوانيت، الأسواق، برك السباحة، صالونات الحلاقة، معاهد التجميل ومصالح تجارية أخرى في نهايات الأسبوع.

وقالت “ولا تفرض القيود الابتعاد عن البيوت لمسافة معينة. وستبقى الشواطئ مفتوحة في نهاية الأسبوع الحالي. وتكون القيود سارية من الساعة الخامسة من مساء الجمعة وحتى الخامسة صباحا من يوم الأحد”.

وأضافت” تقرر أن تعمل المطاعم من خلال أخذ الوجبات من المطعم أو بإرساليات. لكن المطاعم في الفنادق ستبقى مفتوحة، بحيث بالإمكان استيعاب 35% من المقاعد في المطعم. وستستمر برك السباحة في الفنادق في العمل لخدمة نزلاء الفندق فقط.

وكلفت الحكومة رئيسها، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بحسم موضوع جهاز التعليم، بعد أن عارض وزير التربية والتعليم، يؤاف غالانت، إغلاق المدارس الصيفية”

وتابعت” ستبقى المصالح التجارية لبيع المواد الغذائية مفتوحة وكذلك الصيدليات وحوانيت النظارات وحوانيت إصلاح الأدوات الكهربائية. ولن تستقبل مكاتب الوزارات الجمهور، وإنما سيتم التوجه إليها من خلال الإنترنت، وتقليص عدد الموظفين في الوزارات إلى النصف”.

وحذرت الحكومة الإسرائيلية من إن خرق أي من هذه القيود يشكل مخالفة جنائية.